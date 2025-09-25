Directorio de Empresas
Hogarth Worldwide
Hogarth Worldwide Diseñador Gráfico Salarios

La compensación total promedio de Diseñador Gráfico in Argentina en Hogarth Worldwide va desde ARS 12.46M hasta ARS 17.01M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Hogarth Worldwide. Última actualización: 9/25/2025

Compensación Total Promedio

ARS 13.34M - ARS 16.13M
Argentina
Rango Común
Rango Posible
ARS 12.46MARS 13.34MARS 16.13MARS 17.01M
Rango Común
Rango Posible

ARS 192.46M

¿Cuáles son los niveles profesionales en Hogarth Worldwide?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Diseñador Gráfico en Hogarth Worldwide in Argentina está en una compensación total anual de ARS 17,006,181. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Hogarth Worldwide para el puesto de Diseñador Gráfico in Argentina es ARS 12,461,426.

