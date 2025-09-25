Directorio de Empresas
El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in United States en Hitachi Rail Sts totaliza $100K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Hitachi Rail Sts. Última actualización: 9/25/2025

Paquete Mediano
company icon
Hitachi Rail Sts
Software Engineer
Pittsburgh, PA
Total por año
$100K
Nivel
Senior
Base
$100K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
4 Años
Años de exp.
8 Años
Preguntas Frecuentes

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Ingeniero de Software di Hitachi Rail Sts in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $155,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Hitachi Rail Sts untuk peranan Ingeniero de Software in United States ialah $100,300.

Otros Recursos