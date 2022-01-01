Directorio de Empresas
Hinge Health
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa

Hinge Health Salarios

El salario de Hinge Health va desde $48,540 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el rango bajo hasta $353,225 para un Gerente de Diseño de Producto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Hinge Health. Última actualización: 9/5/2025

$160K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $175K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Gerente de Ingeniería de Software
Median $240K
Gerente de Producto
Median $232K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Operaciones de Negocios
$142K
Gerente de Operaciones de Negocios
$147K
Analista de Negocios
$124K
Desarrollo Corporativo
$271K
Analista de Datos
$133K
Científico de Datos
$271K
Analista Financiero
$234K
Diseñador Industrial
$261K
Tecnólogo de la Información (TI)
$75K
Marketing
$118K
Operaciones de Marketing
$158K
Diseñador de Producto
$48.5K
Gerente de Diseño de Producto
$353K
Gerente de Proyecto
$116K
Investigador UX
$207K
¿No encontrás tu puesto?

Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.


Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Hinge Health, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

¿Tenés alguna pregunta? Consultá con la comunidad.

Visitá la comunidad de Levels.fyi para conectarte con empleados de diferentes empresas, obtener consejos profesionales y mucho más.

¡Visitá ahora!

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Hinge Health es Gerente de Diseño de Producto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $353,225. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Hinge Health es $166,550.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Hinge Health

Empresas Relacionadas

  • Owlet
  • HealthifyMe
  • Thirty Madison
  • Thrive Global
  • One Drop
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos