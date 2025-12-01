Directorio de Empresas
Highspot
Highspot Operaciones de Ingresos Salarios

La compensación total promedio de Operaciones de Ingresos en Highspot va desde $158K hasta $224K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Highspot. Última actualización: 12/1/2025

Compensación Total Promedio

$179K - $213K
United States
Rango Común
Rango Posible
$158K$179K$213K$224K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Highspot, Options están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (25.00% anual)

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Operaciones de Ingresos en Highspot está en una compensación total anual de $224,250. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Highspot para el puesto de Operaciones de Ingresos es $157,950.

Otros Recursos

