Highspot Gerente de Diseño de Producto Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Diseño de Producto in United States en Highspot va desde $215K hasta $294K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Highspot. Última actualización: 12/1/2025

Compensación Total Promedio

$233K - $276K
United States
Rango Común
Rango Posible
$215K$233K$276K$294K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Highspot, Options están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (25.00% anual)

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Diseño de Producto en Highspot in United States está en una compensación total anual de $293,933. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Highspot para el puesto de Gerente de Diseño de Producto in United States es $214,699.

Otros Recursos

