Directorio de Empresas
HeyJobs
¿Trabajás acá? Reclamá tu Empresa

HeyJobs Salarios

El rango de salarios de HeyJobs oscila entre $60,504 en compensación total por año para un Gerente de Producto en el extremo inferior y $92,188 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de HeyJobs. Última actualización: 8/19/2025

$160K

Que te paguen, no que te manipulen

Negociamos miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de más de USD 30.000 (a veces, más de USD 300.000).Hacé que tu salario sea negociado o que tu currículum sea revisado por expertos reales: reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $81.3K

Ingeniero/a de Software Full-Stack

Gerente de Producto
Median $60.5K
Marketing
$70.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Gerente de Ingeniería de Software
$92.2K
¿Falta tu título?

Buscá todos los salarios en nuestra página de compensación o agregá tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

Hæstlaunaða hlutverkið sem tilkynnt er um hjá HeyJobs er Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level með árlegum heildarbótum upp á $92,188. Þetta felur í sér grunnlaun auk mögulegra hlutabréfabóta og bónusa.
Miðgildi árlegra heildarbóta sem tilkynnt er um hjá HeyJobs er $75,723.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para HeyJobs

Empresas Relacionadas

  • Intuit
  • PayPal
  • Google
  • Databricks
  • Netflix
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos