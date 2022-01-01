Directorio de Empresas
Hexaware Technologies
Hexaware Technologies Salarios

El salario de Hexaware Technologies va desde $3,616 en compensación total por año para un Contador en el rango bajo hasta $273,625 para un Gerente de Programa Técnico en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Hexaware Technologies. Última actualización: 9/10/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $7.2K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Arquitecto de Soluciones
Median $122K
Contador
$3.6K

Operaciones de Negocios
$5.3K
Analista de Negocios
$7.3K
Atención al Cliente
$5.4K
Analista de Datos
$21.8K
Científico de Datos
$10.1K
Analista Financiero
$15.6K
Tecnólogo de la Información (TI)
$79.7K
Marketing
$7.5K
Gerente de Producto
$98.5K
Gerente de Proyecto
$121K
Gerente de Ingeniería de Software
$31.3K
Gerente de Programa Técnico
$274K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Hexaware Technologies es Gerente de Programa Técnico at the Common Range Average level con una compensación total anual de $273,625. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Hexaware Technologies es $15,635.

