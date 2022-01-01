Hexaware Technologies Salarios

El salario de Hexaware Technologies va desde $3,616 en compensación total por año para un Contador en el rango bajo hasta $273,625 para un Gerente de Programa Técnico en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Hexaware Technologies . Última actualización: 9/10/2025