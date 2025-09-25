Directorio de Empresas
HERE Technologies
HERE Technologies Gerente de Programa Técnico Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Programa Técnico in Poland en HERE Technologies va desde PLN 89.9K hasta PLN 123K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de HERE Technologies. Última actualización: 9/25/2025

Compensación Total Promedio

PLN 96.3K - PLN 116K
Poland
Rango Común
Rango Posible
PLN 89.9KPLN 96.3KPLN 116KPLN 123K
Rango Común
Rango Posible

PLN 599K

Que te Paguen lo que Valés

¿Cuáles son los niveles profesionales en HERE Technologies?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Programa Técnico en HERE Technologies in Poland está en una compensación total anual de PLN 122,715. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en HERE Technologies para el puesto de Gerente de Programa Técnico in Poland es PLN 89,920.

