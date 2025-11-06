La compensación de Ingeniero de Software in Poland en HERE Technologies va desde PLN 165K por year para L6 hasta PLN 320K por year para L8. El paquete de compensación year mediano in Poland totaliza PLN 201K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de HERE Technologies. Última actualización: 11/6/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
L5
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
PLN 165K
PLN 157K
PLN 0
PLN 7.6K
L7
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L8
PLN 320K
PLN 320K
PLN 0
PLN 0
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
