HERE Technologies
  Salarios
  Ingeniero de Software

  Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  Krakow Metropolitan Area

HERE Technologies Ingeniero de Software Salarios en Krakow Metropolitan Area

La compensación de Ingeniero de Software in Krakow Metropolitan Area en HERE Technologies totaliza PLN 165K por year para L6. El paquete de compensación year mediano in Krakow Metropolitan Area totaliza PLN 201K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de HERE Technologies. Última actualización: 11/6/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
L5
Software Engineer I(Nivel de Entrada)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
Software Engineer II
PLN 165K
PLN 157K
PLN 0
PLN 7.6K
L7
Senior Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L8
Lead Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Pasantías

¿Cuáles son los niveles profesionales en HERE Technologies?

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software en HERE Technologies in Krakow Metropolitan Area está en una compensación total anual de PLN 323,736. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en HERE Technologies para el puesto de Ingeniero de Software in Krakow Metropolitan Area es PLN 185,964.

    No se encontraron trabajos destacados para HERE Technologies

Empresas Relacionadas

