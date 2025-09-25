HERE Technologies Ingeniero de Software Salarios

La compensación de Ingeniero de Software in India en HERE Technologies va desde ₹3.69M por year para L5 hasta ₹5.61M por year para L9. El paquete de compensación year mediano in India totaliza ₹2.2M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de HERE Technologies. Última actualización: 9/25/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bonus L5 Software Engineer I ( Nivel de Entrada ) ₹3.69M ₹3.69M ₹0 ₹0 L6 Software Engineer II ₹1.68M ₹1.65M ₹0 ₹26.3K L7 Senior Engineer ₹2.43M ₹2.34M ₹0 ₹94.2K L8 Lead Engineer ₹3.76M ₹3.49M ₹10.9K ₹261K Ver 2 Más Niveles

