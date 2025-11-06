Directorio de Empresas
HERE Technologies
  Salarios
  Científico de Datos

  Todos los Salarios de Científico de Datos

  Mumbai Metropolitan Region

HERE Technologies Científico de Datos Salarios en Mumbai Metropolitan Region

La compensación de Científico de Datos in Mumbai Metropolitan Region en HERE Technologies va desde ₹3.91M por year para L5 hasta ₹1.65M por year para L7. El paquete de compensación year mediano in Mumbai Metropolitan Region totaliza ₹2.25M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de HERE Technologies. Última actualización: 11/6/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
L5
₹3.91M
₹3.91M
₹0
₹0
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹1.65M
₹1.65M
₹0
₹0
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
¿Cuáles son los niveles profesionales en HERE Technologies?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Científico de Datos en HERE Technologies in Mumbai Metropolitan Region está en una compensación total anual de ₹17,957,761. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en HERE Technologies para el puesto de Científico de Datos in Mumbai Metropolitan Region es ₹2,102,805.

