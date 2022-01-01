Directorio de Empresas
Henkel
Henkel Salarios

El salario de Henkel va desde $14,250 en compensación total por año para un Ventas en el rango bajo hasta $129,350 para un Ingeniero Mecánico en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Henkel. Última actualización: 9/14/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $107K
Analista de Negocios
$62.7K
Ingeniero Químico
$93K

Analista de Datos
$119K
Científico de Datos
$48.4K
Analista Financiero
$70.5K
Banquero de Inversión
$77.4K
Ingeniero de Materiales
$74.6K
Ingeniero Mecánico
$129K
Diseñador de Producto
$94.1K
Gerente de Producto
$70.2K
Gerente de Proyecto
$102K
Ventas
$14.2K
Capitalista de Riesgo
$68.5K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Henkel es Ingeniero Mecánico at the Common Range Average level con una compensación total anual de $129,350. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Henkel es $76,005.

