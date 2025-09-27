Directorio de Empresas
Helsing Gerente de Programa Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Programa in United Kingdom en Helsing va desde £165K hasta £230K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Helsing. Última actualización: 9/27/2025

Compensación Total Promedio

£177K - £209K
United Kingdom
Rango Común
Rango Posible
£165K£177K£209K£230K
Rango Común
Rango Posible

£121K

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Helsing, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Gerente de Programa at Helsing in United Kingdom sits at a yearly total compensation of £230,421. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Helsing for the Gerente de Programa role in United Kingdom is £165,430.

