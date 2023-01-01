Helsing Salarios

Directorio de Empresas
El salario de Helsing va desde $166,892 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $254,285 para un Gerente de Programa en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Helsing. Última actualización: 9/14/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $167K
Gerente de Producto
$225K
Gerente de Programa
$254K

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Helsing, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Helsing es Gerente de Programa at the Common Range Average level con una compensación total anual de $254,285. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Helsing es $225,362.

