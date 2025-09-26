Directorio de Empresas
Heffernan Insurance Brokers
Heffernan Insurance Brokers Information Technologist (IT) Salarios

La compensación total promedio de Information Technologist (IT) en Heffernan Insurance Brokers va desde $55.9K hasta $79.4K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Heffernan Insurance Brokers. Última actualización: 9/26/2025

Compensación Total Promedio

$63.5K - $75.2K
United States
Rango Común
Rango Posible
$55.9K$63.5K$75.2K$79.4K
Rango Común
Rango Posible

$160K

¿Cuáles son los niveles profesionales en Heffernan Insurance Brokers?

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a jobFamilies.Information Technologist (IT) at Heffernan Insurance Brokers sits at a yearly total compensation of $79,350. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Heffernan Insurance Brokers for the jobFamilies.Information Technologist (IT) role is $55,890.

