HDFC Ingeniero de Datos Salarios en Mumbai Metropolitan Region

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Datos in Mumbai Metropolitan Region en HDFC totaliza ₹1.61M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de HDFC. Última actualización: 10/7/2025

Paquete Mediano
company icon
HDFC
Data Engineer
Mumbai, MH, India
Total por año
₹1.61M
Nivel
E3
Base
₹1.61M
Stock (/yr)
₹0
Bono
₹0
Años en la empresa
0 Años
Años de exp.
0 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en HDFC?

₹13.98M

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Datos en HDFC in Mumbai Metropolitan Region está en una compensación total anual de ₹1,637,827. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en HDFC para el puesto de Ingeniero de Datos in Mumbai Metropolitan Region es ₹1,609,140.

