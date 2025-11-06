Directorio de Empresas
Havas Media Group
La compensación total promedio de Analista de Datos in New York City Area en Havas Media Group va desde $141K hasta $197K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Havas Media Group. Última actualización: 11/6/2025

Compensación Total Promedio

$153K - $185K
United States
Rango Común
Rango Posible
$141K$153K$185K$197K
Rango Común
Rango Posible

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Analista de Datos en Havas Media Group in New York City Area está en una compensación total anual de $197,200. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Havas Media Group para el puesto de Analista de Datos in New York City Area es $141,100.

