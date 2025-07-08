Haus Salarios

El salario de Haus va desde $140,700 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $199,000 para un Operaciones de Ingresos en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Haus . Última actualización: 11/23/2025