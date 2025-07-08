Haus Salarios

Directorio de Empresas
El salario de Haus va desde $140,700 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $199,000 para un Operaciones de Ingresos en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Haus. Última actualización: 11/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Operaciones de Ingresos
$199K
Ingeniero de Software
$141K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Haus es Operaciones de Ingresos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $199,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Haus es $169,850.

