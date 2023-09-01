Hashmap Salarios

Directorio de Empresas
El salario de Hashmap va desde $145,725 en compensación total por año para un Arquitecto de Soluciones en el rango bajo hasta $235,740 para un Gerente de Producto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Hashmap. Última actualización: 11/23/2025

Gerente de Producto
$236K
Arquitecto de Soluciones
$146K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Hashmap es Gerente de Producto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $235,740. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Hashmap es $190,732.

