  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Ingeniero de Software Full-Stack

  • San Francisco Bay Area

Harvey Ingeniero de Software Full-Stack Salarios en San Francisco Bay Area

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software Full-Stack in San Francisco Bay Area en Harvey totaliza $225K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Harvey. Última actualización: 10/8/2025

Paquete Mediano
company icon
Harvey
Software Engineer
San Francisco, CA
Total por año
$225K
Nivel
L4
Base
$225K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
4 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Harvey?

$160K

Últimas Submisiones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Contribuir

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software Full-Stack en Harvey in San Francisco Bay Area está en una compensación total anual de $340,500. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Harvey para el puesto de Ingeniero de Software Full-Stack in San Francisco Bay Area es $210,000.

