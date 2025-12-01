Directorio de Empresas
Harvard University
El paquete de compensación mediano de Postdoctoral Fellow in United States en Harvard University totaliza $76K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Harvard University. Última actualización: 12/1/2025

Paquete Mediano
Cambridge, MA
Total por año
$76K
Nivel
-
Base
$76K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
1 Año
¿Cuáles son los niveles profesionales en Harvard University?
Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Postdoctoral Fellow en Harvard University in United States está en una compensación total anual de $96,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Harvard University para el puesto de Postdoctoral Fellow in United States es $76,000.

Otros Recursos

