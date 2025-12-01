Directorio de Empresas
Gusto
  • Salarios
  • Gerente de Proyecto

  • Todos los Salarios de Gerente de Proyecto

Gusto Gerente de Proyecto Salarios

La compensación de Gerente de Proyecto in United States en Gusto totaliza $99.1K por year para L2. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $101K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Gusto. Última actualización: 12/1/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$99.1K
$75.1K
$13K
$11K
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Cronograma de Adquisición

20%

AÑO 1

20%

AÑO 2

20%

AÑO 3

20%

AÑO 4

20%

AÑO 5

Tipo de Acciones
Options

En Gusto, Options están sujetos a un cronograma de adquisición de 5 años:

  • 20% se adquiere en el 1st-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se adquiere en el 2nd-AÑO (1.67% mensual)

  • 20% se adquiere en el 3rd-AÑO (1.67% mensual)

  • 20% se adquiere en el 4th-AÑO (1.67% mensual)

  • 20% se adquiere en el 5th-AÑO (1.67% mensual)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Gusto, Options están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Proyecto en Gusto in United States está en una compensación total anual de $212,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Gusto para el puesto de Gerente de Proyecto in United States es $101,200.

Otros Recursos

