La compensación de Gerente de Producto in United States en Gusto va desde $199K por year para L2 hasta $393K por year para L4. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $399K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Gusto. Última actualización: 12/1/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$199K
$165K
$33.8K
$0
L3
$241K
$170K
$63.7K
$7.8K
L4
$393K
$213K
$150K
$29K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
No se encontraron salarios
20%
AÑO 1
20%
AÑO 2
20%
AÑO 3
20%
AÑO 4
20%
AÑO 5
En Gusto, Options están sujetos a un cronograma de adquisición de 5 años:
20% se adquiere en el 1st-AÑO (20.00% anual)
20% se adquiere en el 2nd-AÑO (1.67% mensual)
20% se adquiere en el 3rd-AÑO (1.67% mensual)
20% se adquiere en el 4th-AÑO (1.67% mensual)
20% se adquiere en el 5th-AÑO (1.67% mensual)
10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Gusto, Options están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)
10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.
