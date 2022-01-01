Directorio de Empresas
GSK
GSK Salarios

El rango de salarios de GSK oscila entre $6,733 en compensación total por año para un Ventas en el extremo inferior y $392,700 para un Gerente de Proyecto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de GSK. Última actualización: 8/19/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $177K
Científico de Datos
Median $86.1K
Asistente Administrativo
$71.7K

Ingeniero Biomédico
$169K
Gerente de Operaciones de Negocios
$28.8K
Analista de Negocios
$28.2K
Ingeniero de Control
$91.3K
Servicio al Cliente
$36.1K
Gerente de Ciencia de Datos
$60.3K
Analista Financiero
$65.3K
Tecnólogo de la Información (TI)
$59.7K
Consultor de Gestión
$114K
Marketing
$248K
Operaciones de Marketing
$75.9K
Diseñador de Producto
$55.4K
Gerente de Producto
$60.5K
Gerente de Programa
$129K
Gerente de Proyecto
$393K
Reclutador
$80.6K
Asuntos Regulatorios
$97.8K
Ventas
$6.7K
Analista de Ciberseguridad
$105K
Gerente de Ingeniería de Software
$86.1K
Arquitecto de Soluciones
$161K
Preguntas Frecuentes

El puesto con el salario más alto reportado en GSK es Gerente de Proyecto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $392,700. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación en acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en GSK es $83,329.

