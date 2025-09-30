Directorio de Empresas
Grid Dynamics
Grid Dynamics Ingeniero de Software Salarios en Tricity

La compensación de Ingeniero de Software in Tricity en Grid Dynamics va desde PLN 73.3K por year para T1 hasta PLN 190K por year para T3. El paquete de compensación year mediano in Tricity totaliza PLN 72.9K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Grid Dynamics. Última actualización: 9/30/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
T1
Junior Software Engineer(Nivel de Entrada)
PLN 73.3K
PLN 73.3K
PLN 0
PLN 0
T2
Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
T3
Senior Software Engineer
PLN 190K
PLN 190K
PLN 0
PLN 0
T4
Staff Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Pasantías

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Grid Dynamics, Options están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Software de Control de Calidad (QA)

Ingeniero de Datos

Ingeniero DevOps

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Ingeniero de Software at Grid Dynamics in Tricity sits at a yearly total compensation of PLN 292,110. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Grid Dynamics for the Ingeniero de Software role in Tricity is PLN 149,800.

