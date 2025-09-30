Grid Dynamics Ingeniero de Software Salarios en Moldova

La compensación de Ingeniero de Software in Moldova en Grid Dynamics va desde MDL 617K por year para T2 hasta MDL 905K por year para T3. El paquete de compensación year mediano in Moldova totaliza MDL 705K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Grid Dynamics. Última actualización: 9/30/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bonus T1 Junior Software Engineer ( Nivel de Entrada ) MDL -- MDL -- MDL -- MDL -- T2 Software Engineer MDL 617K MDL 617K MDL 0 MDL 0 T3 Senior Software Engineer MDL 905K MDL 905K MDL 0 MDL 0 T4 Staff Software Engineer MDL -- MDL -- MDL -- MDL -- Ver 2 Más Niveles

Últimas Submisiones de Salarios

Cronograma de Adquisición Principal 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 Tipo de Acciones Options En Grid Dynamics, Options están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años: 25 % se adquiere en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se adquiere en el 2nd - AÑO ( 6.25 % trimestral )

25 % se adquiere en el 3rd - AÑO ( 6.25 % trimestral )

25 % se adquiere en el 4th - AÑO ( 6.25 % trimestral )

¿Cuál es el cronograma de consolidación en Grid Dynamics ?

