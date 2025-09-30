Directorio de Empresas
Grid Dynamics
Grid Dynamics Ingeniero de Software Salarios en Atlanta Area

La compensación de Ingeniero de Software in Atlanta Area en Grid Dynamics va desde $170K por year para T3 hasta $155K por year para T4. El paquete de compensación year mediano in Atlanta Area totaliza $160K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Grid Dynamics. Última actualización: 9/30/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
T1
Junior Software Engineer(Nivel de Entrada)
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
Senior Software Engineer
$170K
$170K
$0
$0
T4
Staff Software Engineer
$155K
$155K
$0
$0
$160K

Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Pasantías

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Grid Dynamics, Options están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Software de Control de Calidad (QA)

Ingeniero de Datos

Ingeniero DevOps

Preguntas Frecuentes

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Ingeniero de Software v Grid Dynamics in Atlanta Area predstavuje ročnú celkovú odmenu $200,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Grid Dynamics pre pozíciu Ingeniero de Software in Atlanta Area je $150,000.

Otros Recursos