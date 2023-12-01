Directorio de Empresas
Greenphire
Greenphire Salarios

El salario de Greenphire va desde $101,490 en compensación total por año para un Gerente de Proyecto en el rango bajo hasta $136,178 para un Gerente de Producto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Greenphire. Última actualización: 9/9/2025

$160K

Gerente de Producto
$136K
Gerente de Proyecto
$101K
Ingeniero de Software
$130K

¿No encontrás tu puesto?

Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Greenphire es Gerente de Producto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $136,178. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Greenphire es $130,340.

