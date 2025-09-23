Directorio de Empresas
Great Learning
Great Learning Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in India en Great Learning totaliza ₹1.65M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Great Learning. Última actualización: 9/23/2025

Paquete Mediano
company icon
Great Learning
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total por año
₹1.65M
Nivel
L1
Base
₹1.65M
Stock (/yr)
₹0
Bono
₹0
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
3 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Great Learning?

₹13.96M

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Ingeniero de Software at Great Learning in India sits at a yearly total compensation of ₹3,196,135. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Great Learning for the Ingeniero de Software role in India is ₹1,560,239.

