Graham Holdings Company Gerente de Proyecto Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Proyecto in India en Graham Holdings Company va desde ₹1.49M hasta ₹2.13M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Graham Holdings Company. Última actualización: 11/1/2025

Compensación Total Promedio ₹1.71M - ₹2M India Rango Común Rango Posible ₹1.49M ₹1.71M ₹2M ₹2.13M Rango Común Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Gerente de Proyecto envíos en Graham Holdings Company para desbloquear! Invitá a tus amigos y comunidad para que agreguen salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores conocimientos para quienes buscan trabajo como vos y nuestra comunidad! 💰 Ver Todo Salarios 💪 Contribuir Tu Salario

+ ₹5.03M + ₹7.72M + ₹1.73M + ₹3.04M + ₹1.91M Don't get lowballed

Contribuir

¿Cuál es el cronograma de consolidación en Graham Holdings Company ?

Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada Suscribite a Gerente de Proyecto ofertas verificadas . Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más → Ingresá tu Email Ingresá tu Email Suscribirse Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.