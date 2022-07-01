Directorio de Empresas
Gradient AI
Gradient AI Salarios

El salario de Gradient AI va desde $122,000 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $185,000 para un Científico de Datos en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Gradient AI. Última actualización: 10/19/2025

Científico de Datos
Median $185K
Ingeniero de Software
Median $122K
Gerente de Ingeniería de Software
$183K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Gradient AI es Científico de Datos con una compensación total anual de $185,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Gradient AI es $182,580.

