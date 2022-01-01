Directorio de Empresas
Grabango
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa

Grabango Salarios

El salario de Grabango va desde $65,325 en compensación total por año para un Information Technologist (IT) en el rango bajo hasta $210,000 para un Ingeniero de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Grabango. Última actualización: 10/19/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ingeniero de Software
Median $210K
Information Technologist (IT)
$65.3K
Investigador UX
$141K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
¿No encontrás tu puesto?

Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Grabango es Ingeniero de Software con una compensación total anual de $210,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Grabango es $140,700.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Grabango

Empresas Relacionadas

  • LeadIQ
  • GCOM
  • Phase2
  • ProfitWell
  • Thycotic
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos