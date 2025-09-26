Directorio de Empresas
GovTech
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Analista de Negocios

  • Todos los Salarios de Analista de Negocios

GovTech Analista de Negocios Salarios

El paquete de compensación mediano de Analista de Negocios in Singapore en GovTech totaliza SGD 101K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de GovTech. Última actualización: 9/26/2025

Paquete Mediano
company icon
GovTech
Business Analyst
Singapore, SG, Singapore
Total por año
SGD 101K
Nivel
-
Base
SGD 101K
Stock (/yr)
SGD 0
Bono
SGD 0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
5 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en GovTech?

SGD 211K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de SGD 39.5K+ (a veces SGD 395K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Submisiones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Trabajos Disponibles

Contribuir

Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Analista de Negocios ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Analista de Negocios en GovTech in Singapore está en una compensación total anual de SGD 219,618. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en GovTech para el puesto de Analista de Negocios in Singapore es SGD 104,640.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para GovTech

Empresas Relacionadas

  • Lyft
  • Intuit
  • Netflix
  • Square
  • LinkedIn
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos