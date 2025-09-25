Directorio de Empresas
Government of Canada
Government of Canada Capitalista de Riesgo Salarios

La compensación total promedio de Capitalista de Riesgo in Canada en Government of Canada va desde CA$83.8K hasta CA$117K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Government of Canada. Última actualización: 9/25/2025

Compensación Total Promedio

CA$90.7K - CA$105K
Canada
Rango Común
Rango Posible
CA$83.8KCA$90.7KCA$105KCA$117K
Rango Común
Rango Posible

CA$226K

Que te Paguen lo que Valés

Contribuir
¿Cuáles son los niveles profesionales en Government of Canada?

Títulos Incluidos

Analista

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Capitalista de Riesgo en Government of Canada in Canada está en una compensación total anual de CA$117,332. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Government of Canada para el puesto de Capitalista de Riesgo in Canada es CA$83,808.

