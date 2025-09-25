Directorio de Empresas
Government of Canada
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Arquitecto de Soluciones

  • Todos los Salarios de Arquitecto de Soluciones

Government of Canada Arquitecto de Soluciones Salarios

El paquete de compensación mediano de Arquitecto de Soluciones in Canada en Government of Canada totaliza CA$112K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Government of Canada. Última actualización: 9/25/2025

Paquete Mediano
company icon
Government of Canada
Cloud Architect
Ottawa, ON, Canada
Total por año
CA$112K
Nivel
Entry
Base
CA$112K
Stock (/yr)
CA$0
Bono
CA$0
Años en la empresa
7 Años
Años de exp.
7 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Government of Canada?

CA$226K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de CA$42.3K+ (a veces CA$423K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Submisiones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Trabajos Disponibles

Contribuir

Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Arquitecto de Soluciones ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Títulos Incluidos

Enviar Nuevo Título

Data Architect

Cloud Security Architect

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Arquitecto de Soluciones en Government of Canada in Canada está en una compensación total anual de CA$125,557. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Government of Canada para el puesto de Arquitecto de Soluciones in Canada es CA$112,395.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Government of Canada

Empresas Relacionadas

  • Tesla
  • SoFi
  • Facebook
  • DoorDash
  • Flipkart
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos