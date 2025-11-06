Directorio de Empresas
Government of Canada
Government of Canada Ingeniero de Software Salarios en Greater Ottawa Area

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Greater Ottawa Area en Government of Canada totaliza CA$88.5K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Government of Canada. Última actualización: 11/6/2025

Paquete Mediano
Government of Canada
Software Engineer
Ottawa, ON, Canada
Total por año
CA$88.5K
Nivel
CS2
Base
CA$88.5K
Stock (/yr)
CA$0
Bono
CA$0
Años en la empresa
0 Años
Años de exp.
3 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Government of Canada?
Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Pasantías

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Investigador de IA

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software en Government of Canada in Greater Ottawa Area está en una compensación total anual de CA$121,089. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Government of Canada para el puesto de Ingeniero de Software in Greater Ottawa Area es CA$88,471.

