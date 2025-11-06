Goodnotes Ingeniero de Software Salarios en Greater London Area

La compensación de Ingeniero de Software in Greater London Area en Goodnotes va desde £50.7K por year para L2 hasta £74.1K por year para L3. El paquete de compensación year mediano in Greater London Area totaliza £91K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Goodnotes. Última actualización: 11/6/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bonus L1 Entry Level Software Engineer ( Nivel de Entrada ) £ -- £ -- £ -- £ -- L2 Software Engineer £50.7K £50.7K £0 £0 L3 Software Engineer £74.1K £74.1K £0 £0 L4 Senior Software Engineer £ -- £ -- £ -- £ -- Ver 3 Más Niveles

