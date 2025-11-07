Directorio de Empresas
Goldman Sachs
Gerente de Ingeniería de Software Nivel

Vice President

Niveles en Goldman Sachs

  1. Vice President
  2. Managing DirectorExecutive Director
  3. C Suite
Promedio Anual Compensación Total
$291,333
Salario Base
$211,583
Acciones ()
$10,204
Bono
$69,546
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimos Salarios Enviados
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
