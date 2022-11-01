Directorio de Empresas
GoBolt
GoBolt Salarios

El salario de GoBolt va desde $29,804 en compensación total por año para un Atención al Cliente en el rango bajo hasta $132,184 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de GoBolt. Última actualización: 9/6/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $88.3K
Atención al Cliente
$29.8K
Analista de Datos
$90.5K

Gerente de Ingeniería de Software
$132K
Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at GoBolt is Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $132,184. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at GoBolt is $89,390.

Otros Recursos