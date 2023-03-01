Directorio de Empresas
Globus Medical
Globus Medical Salarios

El salario de Globus Medical va desde $68,340 en compensación total por año para un Ingeniero Biomédico en el rango bajo hasta $203,010 para un Gerente de Programa Técnico en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Globus Medical. Última actualización: 9/10/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $110K
Ingeniero Biomédico
$68.3K
Ingeniero Mecánico
$124K

Gerente de Producto
$179K
Gerente de Proyecto
$166K
Ventas
$85.4K
Gerente de Programa Técnico
$203K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Globus Medical es Gerente de Programa Técnico at the Common Range Average level con una compensación total anual de $203,010. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Globus Medical es $123,878.

