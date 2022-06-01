GLOBO Salarios

Directorio de Empresas
El salario de GLOBO va desde $11,613 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el rango bajo hasta $120,600 para un Gerente de Programa Técnico en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de GLOBO. Última actualización: 9/10/2025

Ingeniero de Software
Median $29.8K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Científico de Datos
$99.5K
Diseñador de Producto
$11.6K

Gerente de Producto
$60.1K
Gerente de Ingeniería de Software
$106K
Gerente de Programa Técnico
$121K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en GLOBO es Gerente de Programa Técnico at the Common Range Average level con una compensación total anual de $120,600. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en GLOBO es $79,788.

Otros Recursos