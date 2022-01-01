Directorio de Empresas
Globant
Globant Salarios

El salario de Globant va desde $11,235 en compensación total por año para un Marketing in Argentina en el rango bajo hasta $298,500 para un Desarrollo de Negocios in Colombia en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Globant. Última actualización: 9/12/2025

$160K

Ingeniero de Software
Semi Senior $20.8K
Semi Senior Advanced $32.2K
Senior 1 $36.8K
Senior 2 $49.5K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Datos

Ingeniero DevOps

Desarrollador Web

Gerente de Proyecto
Median $19.5K
Analista de Ciberseguridad
Median $40.3K

Arquitecto de Soluciones
Median $126K
Gerente de Programa Técnico
Median $190K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $196K
Contador
$15.9K
Asistente Administrativo
$143K
Gerente de Operaciones de Negocios
$33.6K
Analista de Negocios
$46.4K
Desarrollo de Negocios
$299K
Atención al Cliente
$50.3K
Recursos Humanos
$15.2K
Tecnólogo de la Información (TI)
$13.3K
Consultor de Gestión
$71.9K
Marketing
$11.2K
Operaciones de Marketing
$52.3K
Diseñador de Producto
$46.8K
Gerente de Producto
$39.4K
Gerente de Programa
Median $219K
Ventas
$80.4K
Ingeniero de Ventas
$121K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Globant es Desarrollo de Negocios at the Common Range Average level con una compensación total anual de $298,500. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Globant es $46,752.

Otros Recursos