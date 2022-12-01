Directorio de Empresas
Glean
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa

Glean Salarios

El salario de Glean va desde $62,409 en compensación total por año para un Arquitecto de Soluciones en el rango bajo hasta $1,054,700 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Glean. Última actualización: 8/27/2025

$160K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $110K

Ingeniero de Software Backend

Gerente de Producto
Median $340K
Científico de Datos
$261K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

82 46
82 46
Reclutador
$86.1K
Ventas
$289K
Ingeniero de Ventas
$230K
Gerente de Ingeniería de Software
$1.05M
Arquitecto de Soluciones
$62.4K
¿No encontrás tu puesto?

Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.


Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Glean, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

¿Tenés alguna pregunta? Consultá con la comunidad.

Visitá la comunidad de Levels.fyi para conectarte con empleados de diferentes empresas, obtener consejos profesionales y mucho más.

¡Visitá ahora!

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Glean es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $1,054,700. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Glean es $245,692.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Glean

Empresas Relacionadas

  • Pinterest
  • DoorDash
  • Square
  • Google
  • Stripe
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos