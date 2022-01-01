Glassdoor Salarios

Directorio de Empresas
El salario de Glassdoor va desde $11,551 en compensación total por año para un Ventas en el rango bajo hasta $342,705 para un Operaciones de Marketing en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Glassdoor. Última actualización: 9/1/2025

$160K

Ingeniero de Software
Associate Software Engineer $151K
Software Engineer $176K
Senior Software Engineer $224K
Lead Software Engineer $260K

Ingeniero de Software Full-Stack

Gerente de Producto
Median $192K
Gerente de Ingeniería de Software
Manager $333K
Senior Manager $311K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Científico de Datos
Median $190K
Diseñador de Producto
Median $153K
Investigador UX
Median $254K
Gerente de Operaciones de Negocios
$205K
Éxito del Cliente
$122K
Analista de Datos
$129K
Gerente de Ciencia de Datos
$250K
Operaciones de Marketing
$343K
Gerente de Programa
$279K
Gerente de Proyecto
$110K
Ventas
$11.6K
Gerente de Programa Técnico
$139K
Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Glassdoor is Operaciones de Marketing at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $342,705. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Glassdoor is $192,000.

