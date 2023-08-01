Directorio de Empresas
Girikon
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
Principales Conocimientos
  • Contribuí con algo único sobre Girikon que pueda ser útil para otros (ej. consejos para entrevistas, elección de equipos, cultura única, etc).
    • Acerca de

    Girikon is a business and IT consulting company that specializes in CRM implementation, migration, and integration. They also offer services in big data, app development, and CPQ.

    girikon.com
    Sitio Web
    2013
    Año de Fundación
    300
    Nº de Empleados
    $50M-$100M
    Ingresos Estimados
    Oficinas Centrales

    Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

    Suscribite a ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

    Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

    Trabajos Destacados

      No se encontraron trabajos destacados para Girikon

    Empresas Relacionadas

    • SoFi
    • Tesla
    • Pinterest
    • PayPal
    • Spotify
    • Ver todas las empresas ➜

    Otros Recursos