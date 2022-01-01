Directorio de Empresas
Gilead Sciences
Gilead Sciences Salarios

El salario de Gilead Sciences va desde $89,550 en compensación total por año para un Capitalista de Riesgo en el rango bajo hasta $349,238 para un Desarrollo Corporativo en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Gilead Sciences. Última actualización: 9/1/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $140K
Científico de Datos
Median $223K
Analista Financiero
Median $210K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Gerente de Programa
Median $212K
Gerente de Proyecto
Median $178K
Analista de Negocios
Median $263K
Tecnólogo de la Información (TI)
Median $220K
Gerente de Producto
Median $170K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $295K
Ingeniero Biomédico
$151K
Desarrollo Corporativo
$349K
Gerente de Ciencia de Datos
$208K
Legal
$291K
Consultor de Gestión
$156K
Operaciones de Marketing
$141K
Diseñador de Producto
$203K
Gerente de Diseño de Producto
$182K
Analista de Ciberseguridad
$182K
Arquitecto de Soluciones
$254K

Arquitecto de Datos

Gerente de Programa Técnico
$244K
Capitalista de Riesgo
$89.6K
¿No encontrás tu puesto?

Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.


Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Gilead Sciences, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

Preguntas Frecuentes

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Gilead Sciences, ir Desarrollo Corporativo at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $349,238. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Gilead Sciences, ir $208,035.

