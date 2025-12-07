Directorio de Empresas
GIGABYTE
GIGABYTE Ventas Salarios

La compensación total promedio de Ventas in United States en GIGABYTE va desde $44.6K hasta $63.3K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de GIGABYTE. Última actualización: 12/7/2025

Compensación Total Promedio

$50.6K - $60K
United States
Rango Común
Rango Posible
$44.6K$50.6K$60K$63.3K
Rango Común
Rango Posible

Contribuir
¿Cuáles son los niveles profesionales en GIGABYTE?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ventas en GIGABYTE in United States está en una compensación total anual de $63,250. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en GIGABYTE para el puesto de Ventas in United States es $44,550.

