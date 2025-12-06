Directorio de Empresas
Giant Eagle
  • Salarios
  • Gerente de Programa

  • Todos los Salarios de Gerente de Programa

Giant Eagle Gerente de Programa Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Programa in United States en Giant Eagle va desde $83K hasta $118K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Giant Eagle. Última actualización: 12/6/2025

Compensación Total Promedio

$94K - $107K
United States
Rango Común
Rango Posible
$83K$94K$107K$118K
Rango Común
Rango Posible

Contribuir
¿Cuáles son los niveles profesionales en Giant Eagle?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Programa en Giant Eagle in United States está en una compensación total anual de $118,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Giant Eagle para el puesto de Gerente de Programa in United States es $83,000.

