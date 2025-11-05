La compensación de Ingeniero de Software in Greater Sao Paulo en GFT Group va desde R$103K por year para Software Engineer hasta R$170K por year para Senior Software Engineer. El paquete de compensación year mediano in Greater Sao Paulo totaliza R$143K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de GFT Group. Última actualización: 11/5/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
Junior Software Engineer
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer
R$103K
R$103K
R$0
R$0
Senior Software Engineer
R$170K
R$168K
R$0
R$1.7K
Lead Software Engineer
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
