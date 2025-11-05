Directorio de Empresas
GFT Group
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • Greater Sao Paulo

GFT Group Ingeniero de Software Salarios en Greater Sao Paulo

La compensación de Ingeniero de Software in Greater Sao Paulo en GFT Group va desde R$103K por year para Software Engineer hasta R$170K por year para Senior Software Engineer. El paquete de compensación year mediano in Greater Sao Paulo totaliza R$143K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de GFT Group. Última actualización: 11/5/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Agregar CompComparar Niveles
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
Junior Software Engineer
(Nivel de Entrada)
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer
R$103K
R$103K
R$0
R$0
Senior Software Engineer
R$170K
R$168K
R$0
R$1.7K
Lead Software Engineer
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Agregar CompComparar Niveles
Block logo
+R$321K
Robinhood logo
+R$492K
Stripe logo
+R$111K
Datadog logo
+R$193K
Verily logo
+R$122K
Don't get lowballed
Últimas Submisiones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Trabajos Disponibles
Salarios de Pasantías

Contribuir
¿Cuáles son los niveles profesionales en GFT Group?

Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Ingeniero de Software ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Títulos Incluidos

Enviar Nuevo Título

Ingeniero de Software Backend

Desarrollador Salesforce

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software en GFT Group in Greater Sao Paulo está en una compensación total anual de R$192,934. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en GFT Group para el puesto de Ingeniero de Software in Greater Sao Paulo es R$139,918.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para GFT Group

Empresas Relacionadas

  • Avanade
  • ECI
  • Hexaware Technologies
  • Atos
  • Civica
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos